Attacco a Israele: Oxfam, “Ue non sospenda aiuti umanitari a Gaza, inaccettabile punizione collettiva su civili”

In vista della riunione dei ministri degli Esteri europei in programma oggi sulla situazione in Palestina e Israele, Oxfam lancia un appello urgente perché non siano sospesi gli aiuti umanitari destinati ai civili palestinesi colpiti dal conflitto. “La sola prospettiva di sospendere gli aiuti non è solo allarmante, ma inaccettabile – ha detto Paolo Pezzati, policy advisor per le crisi umanitarie di Oxfam Italia –. La sospensione degli aiuti sarebbe una punizione collettiva che colpirebbe tantissimi civili, mettendone a rischio le capacità di sussistenza. L’Europa non può esimersi dall’impegno di fornire aiuti a chi ne ha più bisogno. È proprio la mancanza di un’azione politica decisa che ancora una volta sta perpetuando questo ciclo infinito di violenza e ritorsioni, in cui i civili si trovano in mezzo a un micidiale fuoco incrociato”.