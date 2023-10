Parlamento Ue: Bruxelles, domani momento solenne per ricordare le vittime degli attentati terroristici in Israele

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola guiderà domani i deputati e lo staff del Parlamento in un momento solenne per ricordare le vittime degli attacchi terroristici avvenuti in Israele nel fine settimana. Così segnala la direzione comunicazione dell’Assemblea Ue. L’appuntamento è per domani, alle 12.45, a Bruxelles sull’Esplanade, di fronte alla sede dell’Europarlamento. “I terribili attacchi terroristici avvenuti in Israele durante il fine settimana hanno visto più di 1.000 persone uccise, migliaia ferite e quasi 100 donne, bambini e uomini ancora tenuti in ostaggio”, ha affermato il presidente Metsola in un messaggio ai membri e allo staff. Sarà “un momento solenne per ricordare tutte le vittime”, si spera senza dimenticare le vittime palestinesi, “per mostrare solidarietà a tutte le persone prese di mira e per chiedere il rilascio immediato di tutti gli ostaggi”, ha aggiunto. “La vostra presenza contribuirà a ribadire la forte posizione del nostro Parlamento contro il terrorismo”, ha concluso Metsola.