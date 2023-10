Diocesi: Vicenza, domani il vescovo Brugnotto propone una giornata di preghiera straordinaria per la pace

(Foto: diocesi di Vicenza)

“Le violenze e le sue atroci conseguenze, che stanno segnando pesantemente la Terra Santa da alcuni giorni, interrogano e preoccupano i cristiani di tutto il mondo”. Per questo, il vescovo Giuliano Brugnotto invita tutti i fedeli della diocesi di Vicenza, ma anche tutti gli uomini e le donne di buona volontà, a “intensificare la preghiera per la pace nel mondo, in particolare per la Terra Santa, senza dimenticare l’Ucraina e tutte le altre guerre in corso”. Domani, 11 ottobre, memoria liturgica di san Giovanni XXIII, autore della lettera enciclica “Pacem in Terris”, mons. Brugnotto propone una giornata di preghiera straordinaria per la pace da vivere secondo le possibilità di ogni comunità parrocchiale e religiosa della diocesi.

Come espresso da Papa Francesco durante la preghiera dell’Angelus di domenica 8 ottobre, “gli attacchi e le armi si fermino, per favore, e si comprenda che il terrorismo e la guerra non portano a nessuna soluzione, ma solo alla morte e alla sofferenza di tanti innocenti. La guerra è una sconfitta: ogni guerra è una sconfitta!”.

Già nel pellegrinaggio di ieri con alcuni fedeli della diocesi a Riese Pio X, presso le spoglie del Santo Pontefice di origini trevigiane morto a Roma mentre scoppiava la Prima Guerra mondiale, il vescovo di Vicenza ha pregato per chiedere la cessazione della guerra che sta incendiando la terra calpestata da Gesù e di tutti i conflitti presenti dell’attuale “Terza guerra mondiale a pezzi” come l’ha definita Papa Francesco.