Energia: Meloni, “crisi può diventare un’opportunità. Possiamo ambire a diventare l’hub di approvvigionamento dell’intera Europa”

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

“La guerra in Ucraina ha innescato una crisi, da molti punti di vista, anche dal punto di vista energetico, ma questa crisi sono convinta che possa anche diventare un’opportunità. Come sempre. E l’opportunità può arrivare dalla nostra posizione geografica e dalla leadership che proprio aziende come Eni hanno saputo costruire. Noi possiamo ambire a diventare l’hub naturale di approvvigionamento energetico dell’intera Europa e possiamo farlo se usiamo l’energia come chiave per costruire, con l’Africa e il Mediterraneo allargato, un partenariato paritario e vantaggioso per tutti. Per questo l’energia è uno dei tasselli di quel ‘Piano Mattei’ con il quale intendiamo conciliare l’interesse nazionale italiano con il diritto dei nostri partner a conoscere una stagione di sviluppo e di progresso”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato all’evento per le celebrazioni dei primi 70 anni di Eni.

“La questione energetica – ha proseguito il premier – è cruciale anche per dare una direzione più giusta e più equa alla transizione ecologica, che per noi deve camminare di pari passo con la sostenibilità sociale e con la sostenibilità economica. Per farlo abbiamo bisogno di tutte le tecnologie: di quelle già in uso, di quelle che stiamo sperimentando e di quelle che dobbiamo ancora scoprire. Rinnovabili, gas, biocarburanti, idrogeno, cattura dell’anidride carbonica, ma anche tutte quelle tecnologie che consentono di trasformare sempre di più l’economia da lineare a circolare. E poi la grande sfida dell’energia da fusione: so che i ricercatori di Eni lavorano tutti i giorni per dare concretezza a questa prospettiva incredibile di avere così una fonte di energia pulita e illimitata”.

“In questi 70 anni l’Eni è sempre stata un punto di riferimento per l’Italia”, il tributo di Meloni. “Lo è stata – ha osservato – nei momenti più difficili e nei momenti più felici. Ha accompagnato le trasformazioni economiche e sociali della nostra Nazione, un po’ come quei compagni di viaggio sui quali sai di poter sempre contare”. “C’è sicuramente ancora tanta strada da fare insieme e l’augurio che posso farvi oggi è di continuare a fare il vostro lavoro con la stessa dedizione e lo stesso valore con i quali siete stati capaci di arrivare sin qui. E voglio dirvi che il Governo italiano – ha concluso il premier – lo troverete al vostro fianco, sempre al servizio dell’Italia e del suo interesse nazionale”.