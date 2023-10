Servizio civile: diocesi Palermo, collaborazione con il Comune per un programma di volontariato che mira a colmare il divario digitale

L’arcidiocesi di Palermo ha aderito al programma di Servizio civile digitale proposto dal Comune di Palermo. Si tratta di un programma di volontariato – viene spiegato in una nota – promosso dal Dipartimento per le Politiche giovanili e dal Servizio civile universale, in collaborazione con Anci Sicilia e Anci Lombardia, che mira a colmare il divario digitale nel Paese grazie al contributo di giovani volontari. Il loro supporto sarà rivolto soprattutto agli anziani e agli utenti in genere che hanno poca dimestichezza con strumenti interattivi e nuove tecnologie. Per una diffusione capillare del servizio, l’arcidiocesi di Palermo ha offerto al Comune la disponibilità dei locali di alcune parrocchie, che in qualità di servizi di prossimità, già garantiscono attività di ascolto, accompagnamento e orientamento, nonché opera di risposta e di sostegno ai bisogni delle fasce più deboli. Hanno aderito al progetto le parrocchie di San Giuseppe Cafasso a Ballarò, Maria Santissima delle Grazie a Roccella, Maria SS. Mediatrice a Villa Tasca, Sant’Agnese ai Danisinni, San Gabriele Arcangelo ad Altarello, San Giovanni Apostolo al Cep, Spirito Santo al Politeama e Madonna della Provvidenza nel quartiere Montepellegrino.

“Abbiamo aderito a questo progetto pilota dell’Amministrazione comunale – ha affermato il vicario generale dell’arcidiocesi, mons. Giuseppe Oliveri, nel corso di una conferenza stampa – perché ci consente di intervenire nel sociale, di dare un aiuto concreto e diretto ai cittadini più fragili che, spesso nel quotidiano, si trovano a dover interloquire con soggetti difficilmente raggiungibili, perché per questioni culturali o anagrafiche non hanno le competenze digitali per farlo. Anche questa per la Chiesa è una forma di evangelizzazione”.

I dettagli del progetto sono stati illustrati dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e dall’assessore Antonella Tirrito. “Inclusione – ha dichiarato il Primo cittadino – è l’obiettivo principale del Servizio civile digitale e, per questa ragione, esprimo il mio apprezzamento per l’adesione del Comune al progetto. L’apporto dei giovani può essere determinante per favorire l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione, soprattutto da parte dei soggetti più anziani. Il mio ringraziamento va alla diocesi di Palermo che ha voluto condividere questo percorso di collaborazione perché l’apertura delle parrocchie può agevolare questo processo”.

Il bando per la selezione di 4.629 giovani tra i 18 e 28 anni, da impiegare in 213 progetti, afferenti a 76 programmi di intervento di Servizio civile digitale da realizzarsi in Italia, è scaduto lo scorso 28 settembre e ha visto, per la città di Palermo, 261 adesioni. Le selezioni si svolgeranno nei locali dell’ex caserma Falletta dal 16 al 20 ottobre prossimi. I posti disponibili a Palermo sono per 25 giovani tra i 18 e 28 anni, di cui 24 distribuiti nelle otto parrocchie dell’arcidiocesi e uno all’Anci Sicilia. “Oggi, il rischio più forte – ha osservato Tirrito – è l’esclusione di una parte della popolazione dai servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione al cittadino, servizi che sempre più richiedono una conoscenza di base degli strumenti informatici e digitali. I giovani selezionati andranno, dunque, a ricoprire il ruolo di ‘facilitatori digitali’ nei confronti di quella fascia debole della popolazione che ha ancora poca dimestichezza con l’uso di questi nuovi strumenti e diventeranno, grazie a questo progetto sperimentale che vede l’Amministrazione al fianco della diocesi, portatori sani di solidarietà, cittadinanza attiva e inclusione”.