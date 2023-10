Ambiente: Save the Children, domani dialogo tra giovani e istituzioni per proposte sul clima

Save the Children, in collaborazione con Undp Rome Centre for Climate and Energy, promuove un dialogo intergenerazionale tra giovani e istituzioni dal titolo “Governo e giovani dialogano: quali proposte per il clima?”, con la partecipazione del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. L’appuntamento è per domani, mercoledì 11 ottobre, alle ore 16,30, presso la sede di Save the Children Italia, piazza di San Francesco di Paola 9, a Roma.

Durante l’evento – che si inserisce nel programma dell’iniziativa All4Youth Italy 2023 promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in occasione dello #Youth4Climate #SparkingSolutions – le ragazze e i ragazzi di diverse realtà giovanili italiane attive sui temi del cambiamento climatico e dell’ambiente presenteranno al ministro le loro proposte su alcuni temi per loro rilevanti, in particolare: educazione e partecipazione; energia; sistemi agroalimentari; sostenibilità urbana e finanza per il clima.

Aprirà l’incontro Raffaela Milano, direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children. Parteciperanno anche altri rappresentanti istituzionali: Agostino Inguscio, coordinatore Undp Rome Center for Climate and Energy; Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio nazionale Giovani; Livio Spadavecchia, consigliere del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale; Patty L’Abbate, vicepresidente dell’8ª Commissione permanente Ambiente Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati; Angelo Bonelli, segretario 8ª Commissione permanente Ambiente Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati; Chiara Braga, membro dell’8ª Commissione permanente Ambiente Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati.

In questa occasione, sono anche esposti i punti di vista di bambine e bambini sul tema del cambiamento climatico e della protezione dell’ambiente, grazie al contributo di oltre 600 studenti e studentesse tra i 7 e i 13 anni provenienti da 14 istituti comprensivi di Milano, Firenze, Roma, Napoli, Padova, Chieti, Bari, Reggio Calabria.

È possibile seguire l’evento anche online: https://my.jiolli.it/evento-save-the-children-2023/b.