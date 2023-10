Salute mentale: “A (Che) spasso per Milano”, trekking urbano promosso dal Consorzio Farsi Prossimo

Trekking urbano: una camminata dal duomo di Milano fino al Monte Stella, “per raccontare il percorso fatto dai ragazzi seguiti dai progetti di salute mentale di Consorzio Farsi Prossimo e combattere lo stigma che ancora circonda le malattie mentali”. Lo organizza il Consorzio Farsi Prossimo insieme alle sue cinque cooperative (Filo di Arianna, Farsi Prossimo, L’Arcobaleno, Novo Millennio e Sociosfera) che si occupano di disagio psichico in occasione della Giornata mondiale per la salute mentale che si celebra ogni anno il 10 ottobre, e con la collaborazione del Cai – sezione di Vittuone (Milano). L’evento – dal titolo “A (Che) spasso per Milano” – è in programma per il 22 ottobre, dalle ore 14 alle ore 18, ed è inserito nell’elenco di iniziative promosse dal Comune di Milano in occasione della Giornata mondiale. La camminata, specifica un comunicato, è organizzata dall’equipe del progetto Me.Te.Ora, dedicato esplicitamente alla salute mentale dei minori: gli operatori dell’équipe “riproporranno lo stesso percorso che ha già coinvolto i ragazzi beneficiari del progetto, a simboleggiare un cammino fatto insieme, passo dopo passo”. È un percorso lungo circa 9 km che, attraversando la città, unisce due dei suoi simboli, il duomo ed il Monte Stella, percorrendo inoltre tre parchi (il Parco Sempione, il City Life e quello del Monte Stella), “e sarà punteggiato da tappe in cui verrà trattato il tema della salute mentale anche attraverso quiz e piccoli interventi a tema”. La passeggiata durerà circa 3 ore e mezza.

Dopo l’ultima tappa è in programma una merenda-aperitivo preparata dagli operatori, dai ragazzi e dalle ragazze che prendono parte al progetto Me.Te.Ora e che collaborano con il Refettorio Ambrosiano di Caritas Ambrosiana. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-a-che-spasso-per-milano-con-meteora-718019715297.