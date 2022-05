Nuovi cardinali: mons. Aveline (Marsiglia), “non me l’aspettavo, dovrò prendermi un po’ di tempo per affidare alla preghiera questa nuova missione”

“Succede solo una volta nella vita, non me l’aspettavo, dovrò prendermi un po’ di tempo per affidare alla preghiera questa nuova missione”: lo ha confidato l’arcivescovo di Marsiglia Jean-Marc Aveline, appena ricevuta la notizia che sarà creato cardinale il 27 agosto da Papa Francesco. In un comunicato diffuso oggi dalla diocesi, l’arcivescovo si dice “felice e consapevole della responsabilità” e ringrazia dell’“innumerevole quantità di messaggi di congratulazioni” che ha ricevuto “dall’annuncio di questa nomina”. Mons. Jean-Marc Aveline si unisce così ad altri quattro cardinali francesi sotto gli 80 anni che in caso di conclave avranno il compito di eleggere un nuovo Papa. Sono mons. Dominique Mamberti, mons. Philippe Barbarin, mons. Jean-Pierre Ricard e mons. André Vingt-Trois.