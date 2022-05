Formazione: Pusc, al via corso online gratuito (Mooc) sulla comunicazione istituzionale della Chiesa

2.600 persone coinvolte nella comunicazione della Chiesa hanno partecipato alla 1ª edizione del Mooc gratuito offerto dalla Facoltà di Comunicazione della Pontificia Università della Santa Croce. Lo stesso corso viene offerto per la seconda volta a partire da oggi, 30 maggio. Sarà possibile iscriversi fino al 25 luglio 2022. L’attività è aperta a tutti e viene offerta in italiano, spagnolo e inglese.

Il primo modulo del corso si apre oggi e i tre moduli restanti nelle successive tre settimane (6, 13 e 20 giugno). Il corso sarà disponibile fino al 25 luglio 2022.

Per iscriversi, è necessario aprire un account nella piattaforma didattica online, dalla quale si può accedere al corso. Il corso è articolato in 4 unità didattiche che richiederanno un impegno approssimativo di 2-3 ore a settimana. Le attività possono essere seguite in qualunque momento della giornata.

“Lo scopo del corso è di fornire delle conoscenze di base sulla comunicazione istituzionale della Chiesa, dalle competenze del direttore di comunicazione alle strategie del dipartimento, dalla gestione manageriale all’interazione con i pubblici esterni e le media relations, con un focus sulla presenza della Chiesa nelle reti sociali”, spiega una nota.

“I destinatari sono persone che lavorano o vogliono lavorare nella comunicazione della Chiesa, collaboratori di diocesi o atre istituzioni della Chiesa nell’ambito della comunicazione, rettori di seminari e capi di istituzioni ecclesiali con compiti manageriali, alunni (ex studenti) della Facoltà come attività formativa permanente, operatori pastorali della comunicazione e potenziali studenti interessati agli studi di comunicazione istituzionale”, prosegue la nota.

Info: https://www.pusc.it/node/4828. Per iscriversi alla Piattaforma online e al corso: https://discere-ondemand.pusc.it/?lang=it.