Diocesi: Ragusa, tre serate di cultura e spiritualità con “Racconti nel chiostro”

L’Ufficio per la Cultura della diocesi di Ragusa, il santuario dell’Immacolata di Comiso e Convegni “Beata Maria Cristina di Savoia” (sez. Comiso) propongono tre serate tra cultura e spiritualità, caratterizzate dalla lettura di passi significativi tratti da opere pubblicate da donne, opportunamente corredate di accompagnamento musicale e commento teologico. Ecco l’iniziativa “Racconti nel chiostro”. Ad accompagnare la lettura dell’attrice Tiziana Bellassai sarà il maestro Danilo Ferro di Vittoria con brani di alto livello stilistico. Mentre il commento teologico sarà curato da p. Biagio Aprile e dal prof. Giuseppe Di Mauro. La moderatrice del primo incontro sarà Maria Ciarcià.

Il chiostro è stato considerato, sin dai tempi della fondazione dei monasteri in occidente, uno spazio chiuso in senso orizzontale e aperto lungo la direzione verticale. Ha da sempre voluto rappresentare lo spazio del raccoglimento dell’anima, l’habitare secum, isolato dalle distrazioni esterne, paragonabile ad un andare per il deserto, attento invece ai movimenti interiori nei quali è possibile scorgere lo sgorgare inatteso di sorgenti di grazia. Recuperando questo antico senso, gli enti promotori intendono rinnovarne la funzione dando la possibilità ad autrici donne di esprimere il loro sentire, la loro ricerca del divino, della verità e della giustizia, aprendo il senso riposto nelle parole alle supreme altezze dei risvolti teologici e spirituali. Ogni appuntamento sarà caratterizzato da un percorso poetico-letterario opportunamente moderato, talvolta alla presenza dell’autrice, e con i commenti musicali e teologico-spirituali. Un’esperienza attraverso cui amplificare le melodie segrete dei paesaggi interiori, nei giorni di passaggio attraverso il solstizio d’estate.

Questo il programma delle 3 serate: martedì 31 maggio, alle 18.30, messa per la Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria e conclusione del mese di maggio. Nel chiostro, lettura di poesie di Rosa Giaquinta, con poesie-preghiere ispirate a Maria; martedì 14 giugno, alle 19, nel chiostro, racconto di inediti storici legati alla beata Maria Cristina di Savoia, introdotti da Nunziatina Elia, illustrati da Salvina Fiorilla; giovedì 23 giugno, alle 18.30, messa dei Primi Vespri della solennità della Natività di San Giovanni Battista. Nel chiostro, lettura di testi di Antonella Di Rosolini, con brani di letteratura e testimonianze.