Comunicazioni sociali: diocesi Trapani, il 1° giugno dialogo e riflessioni con Corrado (Cei) e Russo (Parole O_stili)

Si è celebrata ieri, domenica dell’Ascensione, la 56ª Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali, una delle giornate volute dal Concilio Vaticano II per tutta la Chiesa. Per cogliere spunti di riflessione, mercoledì 1° giugno, alle 19.30, online, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della diocesi di Trapani si terrà un incontro sul tema “Ma fai rumore! È possibile ascoltare nell’era digitale” con ospiti il direttore dell’Ufficio nazionale delle Comunicazioni sociali della Cei, Vincenzo Corrado, e Rosy Russo, presidente e fondatrice di “Parole O_stili”, l’associazione che ha promosso il “Manifesto per una comunicazione non ostile”, assieme al vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli.

Seguiranno alcune brevi testimonianze su come l’ascolto autentico del territorio può essere volano di buone pratiche, per la democrazia partecipativa delle città, per un sostegno reale ai più esclusi, anche nella Chiesa. Interverranno Roberta Peraino, segretaria dell’associazione giovanile di promozione socio-culturale “Trapani per il futuro”, suor Maria Domenica Gori, psicologa e psicoterapeuta, volontaria alla Casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani, Maria Concetta Papa, assistente sociale, già direttrice del Cara e dell’Hotspot di Trapani, e Giovanni Quartana, membro dell’equipe sinodale diocesana che racconterà l’esperienza di ascolto vissuta nei circa 200 gruppi sinodali creati quest’anno in diocesi. Conduce Lilli Genco.