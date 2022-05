Nuovi cardinali: Repam, dom Steiner è “il primo dell’Amazzonia”, dimostrazione di “sguardo permanente di Papa Francesco” verso questi popoli

(Foto: arcidiocesi di Manaus)

Dom Leonardo Ulrich Steiner, arcivescovo di Manaus, sarà “il primo cardinale dell’Amazzonia”. Lo fa notare la Rete ecclesiale panamazzonica (Repam) in una nota diffusa ieri, subito dopo l’annuncio dei nuovi cardinali dato da Papa Francesco durante il Regina Caeli. Dom Steiner, attualmente, è vicepresidente della Conferenza ecclesiale amazzonica (Ceama) e presidente della Commissione per l’Amazzonia della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile. “Questa nomina – secondo la Repam – dimostra lo sguardo permanente di Papa Francesco per la Chiesa e i popoli di questa amata Amazzonia”.

Prosegue la nota, rivolgendosi direttamente al porporato: “Come popoli, missionarie e missionari dell’Amazzonia, vogliamo essere confermati nella fede, nella speranza e nella carità per annunciare la Buona Novella del Regno e denunciare tutto ciò che si oppone alla vita della persona umana e della natura, nostra Casa comune. Per questo motivo, affidiamo nelle sue mani le nostre comunità in tutta l’Amazzonia, nella certezza che continuerà a essere portavoce dei diritti della natura e dei popoli di questo territorio, affettuosamente chiamato dal Sommo Pontefice di “Cara Amazzonia”.