Diocesi: Caritas Perugia-Città della Pieve, nel 2021 aumentate le richieste di aiuto (+12,3%). Il 36,7% lo ha fatto per la prima volta

Aumentano le persone che si rivolgono al Centro di ascolto della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve per chiedere un aiuto non solo di natura materiale, passando dalle 1.306 del 2020 alle 1.467 del 2021 (gli stranieri sono il 73,4% e gli italiani il 26,4%), un incremento pari al 12,3%, percentuale degli utenti Caritas. È quanto emerge dal rapporto “Prendiamoci cura” presentato oggi, 30 maggio, presso il “Villaggio della Carità” di Perugia. “Tutte le persone che chiedono aiuto alla nostra Caritas non sono dei numeri, ma sono dei volti segnati dalla sofferenza umana e materiale. Per tutti loro dobbiamo avere massima attenzione soprattutto in momenti difficili come questi, caratterizzati prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina”, ha commentato il card. Gualtiero Bassetti. Altro nuovo aspetto è il persistente basso livello di scolarizzazione di chi chiede aiuto, con un abbandono precoce del percorso degli studi. Crescono i disoccupati e gli occupati poveri, un fenomeno in costante aumento per salari molto bassi e lavori precari. Peggiora inoltre la condizione abitativa per molte famiglie, in particolare italiane, perciò la Caritas diocesana ha promosso la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Adotta un affitto”. Tra i dati più rilevanti del 2021 la percentuale del 36,7% degli utenti che si è rivolta per la prima volta alla Caritas per chiedere un aiuto e, se si considera il periodo dall’inizio della pandemia (marzo 2020) ad oggi, il numero di questi utenti sale al 60,2%. Molti dei nuovi utenti sono giovani, tra cui gli italiani che sono il 15,7% e gli stranieri il 39,3%. Gli interventi della Caritas diocesana a sostegno delle persone in difficoltà nel 2021 sono stati 64.316, circa 20mila in più rispetto all’anno precedente (45.793). Tra le voci principali figurano i 38.663 interventi per beni e servizi materiali (distribuzione pacchi viveri, attività empori della solidarietà, distribuzione vestiario e mense) e i 10.255 per il servizio di ascolto, che registra nel 2021 un aumento nel 77,3%. Inoltre si è registrato un incremento sia dei sussidi economici (bollette e tasse +77,3% e canoni di affitto +10,7%) sia degli interventi sanitari (+50%). Aumentano anche gli utenti dei Centri d’ascolto delle Caritas parrocchiali, passati dai 1.643 del 2019 ai 2.790 del 2021.