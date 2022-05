Salute: Ospedale Bambino Gesù, una guida per scoprire come leggere e perché fa bene

(Foto: Ospedale Bambino Gesù)

“La lettura cura”. Lo dice la scienza: stimola le regioni del cervello che elaborano il linguaggio, favorisce lo sviluppo cognitivo, l’attenzione e la memoria, riduce l’incidenza di abitudini a rischio. L’universo dei libri, la loro funzione, i dati della ricerca scientifica, gli strumenti per bambini e ragazzi e i consigli di lettura per le varie fasce di età sono raccolti in una guida digitale nata dalla collaborazione tra l’Istituto per la salute dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e il Centro per il libro e la lettura, Istituto autonomo del ministero della Cultura. Il volume, presentato al Salone del Libro di Torino 2022, è a disposizione di tutti sul canale “Cura la lettura” della piattaforma multimediale “A scuola di salute”.

I dati della letteratura scientifica confermano che leggere è di fondamentale importanza per un adeguato sviluppo cerebrale, cognitivo, sociale, culturale, personale ed emotivo/affettivo a lungo termine. “Mentre si sperimenta il piacere della lettura – spiega il team di neuropsichiatri e psicologi del Bambino Gesù – si acquisiscono molte competenze. I libri, infatti, stimolano le regioni del cervello che elaborano il linguaggio; sollecitano la costruzione di significati e simboli che sono alla base della formazione dei concetti e del ragionamento; accrescono l’attenzione e la memoria. La lettura quotidiana, inoltre, è stata associata a livelli più bassi di iperattività/disattenzione e, soprattutto tra gli adolescenti, a una ridotta presenza di abitudini a rischio (ad esempio l’uso di alcol e sigarette)”.

Una sezione della guida prende in esame i vari strumenti che sfruttano e combinano canali diversi – immagini, simboli, testo, voce – per avvicinare i più giovani ai libri e per stimolare lo sviluppo di nuove competenze. Tra questi, anche i dispositivi per facilitare l’apprendimento di chi ha difficoltà: bambini e ragazzi con dislessia, in particolare, oggi possono contare su software riabilitativi (sintesi vocale, audiolibri, pen scan) pensati proprio per recuperare o migliorare alcune abilità come la lettura, la scrittura o il calcolo.

Nella prima infanzia la lettura condivisa e ad alta voce è un importante canale di incontro tra genitori e figli: calma, rassicura e, soprattutto, fornisce al bambino gli strumenti per capire e comunicare. Nella guida, gli esperti dell’Ospedale spiegano come raccontare un libro ai più piccoli.

La guida digitale termina con un’ampia appendice, a cura degli esperti del Centro per il libro e la lettura, con proposte di lettura tra le pubblicazioni più attuali.

La piattaforma multimediale “A scuola di salute” è lo spazio digitale di confronto e di informazione dell’Istituto per la salute del Bambino Gesù. La piattaforma è suddivisa in canali tematici (lettura, alimentazione, sport, crescita, pediatria) e raccoglie tutti i contenuti multimediali prodotti dal Bambino Gesù.