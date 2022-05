Nuovi cardinali italiani: Facoltà teologica Sardegna, “nomina mons. Miglio giunge a coronamento del suo impegno a servizio della Chiesa”

La comunità accademica della Pontificia Facoltà teologica della Sardegna esprime “sentimenti di viva gioia” a mons. Arrigo Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari, per la notizia della sua creazione a cardinale nel Concistoro che si terrà sabato 27 agosto 2022. Mons. Miglio è stato gran cancelliere della Facoltà dal 2012 al 2020. “Auguriamo a lui di vivere con gioia e dedizione il servizio al Santo Padre e alla Chiesa universale che gli viene richiesto con questa nomina”. “Ho appreso con viva gioia la notizia del prossimo Concistoro nel corso del quale Papa Francesco eleverà alla dignità cardinalizia mons. Arrigo Miglio”, ha detto padre Francesco Maceri, preside della Facoltà teologica della Sardegna. “Questa nomina – ha proseguito – giunge a coronamento del suo impegno a servizio della Chiesa e in particolare del suo ministero episcopale nella Chiesa che è in Sardegna. Questa elezione segna una ulteriore tappa della chiamata che il Padre celeste ha rivolto a mons. Miglio a essere conforme al Figlio Suo e ancor più strettamente unito al Santo Padre per la realizzazione del mandato evangelizzatore di pace e giustizia di nostro Signore Gesù Cristo”.