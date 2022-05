Diocesi: Perugia-Città della Pieve, mons. Salvi eletto amministratore dal Collegio dei consultori

A seguito dell’accoglimento da parte di Papa Francesco della rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve del card. Gualtiero Bassetti, per raggiunti limiti d’età, il Collegio dei consultori, riunitosi in curia oggi, 30 maggio, ha eletto come amministratore diocesano il vescovo ausiliare e vicario generale, mons. Marco Salvi. Il presule ricoprirà tale incarico fino al giorno della presa di possesso dell’arcidiocesi da parte del nuovo arcivescovo metropolita che dovrà essere nominato dal Papa.

Mons. Salvi, nato a Sansepolcro (Ar) il 4 aprile 1954, ordinato presbitero il 28 maggio 1983, è stato nominato vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, con l’attribuzione della sede titolare di Termini Imerese, da Papa Francesco il 15 febbraio 2019, ricevendo la consacrazione episcopale il 31 marzo successivo nel duomo di Arezzo, sua diocesi di origine.