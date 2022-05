Pellegrinaggi: Unitalsi Udine, “ripartono, finalmente senza restrizioni”. Prima destinazione Lourdes, poi Loreto

“Ripartono, finalmente senza restrizioni, i pellegrinaggi promossi dalla sottosezione udinese dell’Unitalsi”. A darne notizia è la stessa associazione spiegando che sono “due le date organizzate per i prossimi periodi: per entrambe le iscrizioni sono aperte, comunica il direttivo della sezione, sollecitando gli interessati a comunicare quanto prima la propria adesione, per poter organizzare al meglio le trasferte”. Meta del primo pellegrinaggio 2022 – di scala regionale, con il coinvolgimento, dunque, anche delle diocesi di Trieste e Gorizia – sarà Lourdes, dal 15 al 19 luglio, mentre il secondo, che interesserà tutto il Triveneto, porterà a Loreto e si terrà dal 5 all’8 agosto. “È comunque bene comunicare la propria partecipazione al più presto”, sollecita il presidente dell’Unitalsi Udine, Fabio Rizzi, precisando che il viaggio fino a Lourdes sarà in aereo, con partenza da Ronchi dei Legionari, mentre per Loreto il viaggio sarà affrontato in pullman. Un terzo pellegrinaggio (nuovamente a Lourdes) è poi in programma a inizio autunno, dal 25 settembre al 3 ottobre, e sarà a carattere nazionale.