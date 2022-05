Diocesi: Bolzano-Bressanone, morto ad 89 anni don Alfons Habicher. Per oltre mezzo secolo a Fortezza dove mercoledì 1° giugno si svolgeranno i funerali

È morto nella notte di domenica 29 maggio don Alfons Habicher, sacerdote della diocesi di Bolano-Bressanone. Avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 7 novembre.

Ordinato presbitero il 12 maggio 1957 a Bressanone, ha svolto l’incarico di educatore all’Istituto Vinzentinum per un anno. Dal 1958 al 1964 don Habicher è stato cooperatore a Cortina d’Ampezzo. Nel 1964 è diventato parroco a Fortezza, incarico svolto per 44 anni fino al 2008. Dal 1971 al 2008 ha seguito come parroco anche la parrocchia di Mezzaselva. Nel 2008 don Habicher è stato esonerato dall’incarico di parroco per raggiunti limiti di età, ma ha continuato a collaborare nella pastorale a Fortezza e a Mezzaselva fino al 2021. Don Habicher, viene sottolineato in una nota della diocesi, “ha pertanto accompagnato la comunità dell’alta val d’Isarco per complessivi 57 anni, risiedendo sempre a Fortezza”.

I funerali del sacerdote verranno celebrati mercoledì 1° giugno, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Fortezza.