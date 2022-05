Giornata mondiale nonni e anziani: diffuso il “kit pastorale” con le indicazioni per la celebrazione

Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha diffuso oggi il kit pastorale con le indicazioni per la celebrazione della seconda Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani in ogni diocesi, parrocchia e comunità ecclesiale. Si tratta del messaggio che il Santo Padre ha pubblicato per l’occasione, della preghiera ufficiale e delle catechesi del mercoledì che il Papa sta dedicando alla vecchiaia. Tutti i testi – si legge in una nota del Dicastero – sono accompagnati da alcuni suggerimenti pastorali e liturgici. Oggi è stato, inoltre, annunciato che, anche quest’anno, la Penitenzieria Apostolica ha concesso l’Indulgenza Plenaria a tutti gli anziani che parteciperanno alle liturgie celebrate in occasione della Giornata e a tutti coloro che nei giorni immediatamente precedenti o successivi andranno a trovare un anziano solo. La visita, infatti, scrive il Papa nel messaggio per la Giornata, “è un’opera di misericordia del nostro tempo!”. Il kit, che nei prossimi giorni verrà inviato a tutte le Conferenze episcopali, intende aiutare a mettere in pratica l’invito del Santo Padre a celebrare la Giornata in ogni diocesi, parrocchia e comunità ecclesiale, ma desidera anche offrire strumenti pastorali per porre le basi di un’attenzione agli anziani che guardi al futuro. A questo proposito, il card. Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, ha sottolineato che “l’attenzione ai nonni ed agli anziani non può essere qualcosa di straordinario poiché la loro presenza non è eccezionale, ma un dato consolidato delle nostre società. Il Santo Padre ci invita a prendere coscienza della loro rilevanza nella vita dei nostri Paesi e delle nostre comunità e a farlo in maniera non episodica, ma strutturale. Non si tratta, cioè, di rincorrere un’emergenza, ma di porre le basi per un lavoro pastorale di lungo periodo che ci coinvolgerà per i decenni a venire”. Le catechesi ed il messaggio del Santo Padre sono il cuore del kit pastorale e contengono una ricca gamma di indicazioni che potranno essere adoperate, se necessario, adeguandole al proprio contesto. La preghiera ufficiale è uno strumento per accompagnare la preparazione dell’evento e può essere recitata dagli anziani e da coloro che si recheranno a visitarli.