Cisgiordania: Iacomini (Unicef Italia), “tredici bambini palestinesi uccisi dal gennaio 2022, quasi il doppio rispetto all’anno precedente”

“I nostri uffici ci informano che un altro ragazzo palestinese di 14 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Betlemme venerdì scorso, il terzo bambino palestinese ucciso solo questa settimana”. Lo ha dichiarato Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, ricordando che “dall’inizio dell’anno, 13 bambini palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania, quasi il doppio rispetto allo scorso anno”. “Sono 13 vite perse, 13 vite interrotte, 13 sogni infranti”, ha sottolineato Iacomini, ammonendo: “Un bambino è un bambino e il suo diritto alla vita deve essere tutelato da tutte le parti. I bambini non dovrebbero mai essere presi di mira. Non dovrebbero mai essere messi in pericolo o essere esposti alla violenza”. “L’Unicef – ha concluso il portavoce italiano – ribadisce il suo appello a proteggere tutti i bambini, in ogni momento, ovunque”.