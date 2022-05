Settimana verde europea: Eurostat mette a disposizione dei cittadini uno strumento statistico per conoscere i progressi del Green Deal

Da oggi e fino al 5 giugno è “Settimana verde dell’Ue” sul tema “Rendere il Green Deal europeo una realtà”. Per sapere che cosa l’Europa stia facendo rispetto al Green Deal, l’istituto europeo di statistica Eurostat, mette a disposizione dei cittadini uno “strumento di visualizzazione interattiva” per consultare le statistiche su tre macro ambiti: gli sforzi per ridurre l’impatto sul clima, la protezione del pianeta e della salute e la transizione verde e giusta. I dati di facile fruizione sono rubricati secondo 26 indicatori e si può verificare il loro andamento sia su scala Ue sia a livello dei 26 stati membri e dei Paesi Efta (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Si possono inoltre raffrontare le statistiche Ue con quelle dei singoli Paesi. Si vede per esempio, rispetto alle energie rinnovabili, che l’Italia nel 2010 utilizzava il 13% di energie rinnovabili, percentuale che nel 2020 è arrivata al 20,4%; oppure rispetto alle aree protette, si può osservare che mentre l’Ue tra il 2012 e il 2019 ha più che raddoppiato la superficie di territorio o mare protetti, passando da 216.742 km2 a 553.008 km2, negli stessi anni l’Italia è passata da 30.367 km2 a 31.987 km2. O per fare un ultimo esempio, rispetto alla quota di materiale riciclato e reimmesso nell’economia, tra il 2010 e il 2020 l’Ue è passata da 10,8% al 12,8%, mentre l’Italia dall’11,5% è arrivata al 21,6%.