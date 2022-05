Devozione: Roma, oggi una messa al Car per la fine del mese mariano e per chiedere la pace

Questa mattina, presso la cappella dedicata a Maria Regina della Pace all’interno del Centro agroalimentare Roma (Car), si è tenuta una santa messa per la conclusione del mese mariano, dedicata a tutti i lavoratori e le lavoratrici del Car e non solo.

Al termine della celebrazione, la statua della Madonna è stata portata in processione attraverso uno dei bracci del Mercato ortofrutticolo del Car e tutti i presenti hanno affidato all’intercessione di Maria le preghiere per la fine di tutte le guerre e la pace nel mondo.

Ha presieduto la celebrazione mons. Luigi Roberto Cona, assessore per gli Affari generali della Segreteria di Stato Vaticana. Hanno concelebrato mons. Francesco Pesce, incaricato per l’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Roma, e padre Davide Carbonaro, accompagnatore spirituale delle Acli di Roma aps. Era presente anche la presidente delle Acli di Roma e provincia, Lidia Borzì.