Diocesi: Imola, domani a Castel del Rio messa presieduta dal card. Baldisseri per la Festa della Visitazione. In serata il pellegrinaggio con mons. Mosciatti

In occasione della Festa della Visitazione, domani, martedì 31 maggio, il card. Lorenzo Baldisserri presiederà a Castel del Rio la celebrazione eucaristica nella casa madre della congregazione delle Pie Operaie di San Giuseppe. La giornata si aprirà alle 10 con la fiorita dei bambini della scuola dell’infanzia seguita dalla messa celebrata dal card. Baldisserri alla presenza del vescovo di Imola, mons. Giovanni Mosciatti, e dei sacerdoti delle parrocchie della vallata del Santerno. Alle 11.30, poi, benedizione e apertura del mercatino missionario. Nel pomeriggio, dopo il Rosario recitato alle 15.30, alle 16 è in programma un concerto musicale.

Sempre nell’ambito della Festa della Visitazione si svolgerà il pellegrinaggio organizzato dal vicariato della vallata del Santerno. L’appuntamento è fissato per le 20 al santuario di Riviera (intitolato proprio alla Beata Vergine della Visitazione) da dove partirà la processione – con recita del Rosario – diretta alla chiesa di Casalino. Alle 20.30 nel giardino della chiesa mons. Mosciatti celebrerà la messa, assieme ai parroci della vallata, che segnerà la conclusione del mese mariano.