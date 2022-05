Terremoto Centro Italia: Roma, il commissario Legnini mercoledì presenta programma di ricostruzione e adeguamento sismico di scuole danneggiate nel 2016

Mercoledì 1° giugno, a Roma (ore 11.30, Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, in via di Santa Maria in Via) il commissario straordinario per la Ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, alla presenza del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, presenterà il programma straordinario di ricostruzione e adeguamento sismico di tutte le scuole danneggiate dal sisma 2016. Saranno presenti, oltre a Legnini e Bianchi, Giovanni Portaluri (responsabile Investimenti pubblici Invitalia), Elisa Grande (capo Dipartimento Casa Italia) e Giuseppe Busia (presidente Anac). Introduce e modera Mario Sensini, capo Ufficio stampa, comunicazione e monitoraggio della Struttura commissariale. Sono stati invitati a partecipare i presidenti delle Regioni, Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria.