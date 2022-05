Diocesi: Bologna, morto il vescovo ausiliare emerito Ernesto Vecchi. Card. Zuppi, “il suo un profondo amore per la Chiesa”

L’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Zuppi, e la diocesi esprimono il proprio cordoglio per la morte improvvisa di mons. Ernesto Vecchi, vescovo ausiliare emerito, avvenuta nella serata di sabato 28 maggio a causa di un malore mentre si trovava nella sua residenza.

Mercoledì scorso, mons. Vecchi aveva impartito la benedizione alla città e all’arcidiocesi dal sagrato di San Petronio per l’intercessione della Madonna di San Luca sostituendo l’arcivescovo, impegnato a Roma per i lavori dell’Assemblea generale della Cei. I funerali saranno presieduti dall’arcivescovo in cattedrale domani, martedì 31 maggio, alle 10 (saranno anche trasmessi in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di 12Porte). Poi, tra le 12 e le 13 la salma sosterà nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Borgo Panigale, dove per lungo tempo era stato parroco, e alle 15 a San Matteo della Decima vi sarà la messa celebrata dal parroco mons. Stefano Scanabissi prima della sepoltura nella chiesa parrocchiale. Oggi sarà allestita la camera ardente nella Sala Bedetti al piano terra dell’arcivescovado che resterà aperta dalle 10 alle 19. “Affidiamo a Maria il nostro fratello – ha detto il card. Zuppi durante la messa di ieri, in cattedrale, ricordando mons. Ernesto Vecchi – e preghiamo la Madonna di San Luca perché attraverso la sua intercessione sia accolto in cielo. Ringraziamo il Signore per quanto ha fatto per tutta la nostra Chiesa e per Bologna. Esprimiamo apprezzamento per il suo lungo servizio come segretario di Lercaro, e poi con Biffi e Caffarra, come vescovo ausiliare, e delegato della Ceer per le Comunicazioni sociali. L’avevo incontrato anche venerdì di ritorno da Roma. In questi anni la sua presenza e fedeltà è stata un segno per tutti noi, eravamo in sintonia anche per il suo profondo amore per la Chiesa”.