Fratelli tutti: Vedano al Lambro, mons. Viganò (Santa Sede) e Colombo (ResQ) in dialogo su “parole e gesti per costruire fraternità”

Si svolgerà sabato 4 giugno, alle 21, nell’oratorio di Vedano al Lambo (Mb), l’incontro su “Fratelli tutti? Parole e gesti per vivere la fraternità”. Sul tema dialogheranno mons. Dario Edoardo Viganò, vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze sociali, e Gherardo Colombo, ex magistrato e presidente onorario di ResQ, onlus presente nel Mediterraneo con una nave di soccorso umanitario.

Tra gli organizzatori Roberto Vertemati, della Commissione cultura della parrocchia di Vedano al Lambro e impegnato in ResQ. “In questo contesto sociale e culturale dove la tentazione dell’individualismo è forte, abbiamo voluto valorizzare la riflessione di Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti, facendo interagire soggetti differenti a partire da concrete esperienze di amicizia sociale e di fratellanza”, dice.

Gli appuntamenti della manifestazione continueranno, domenica 5 giugno, con la proiezione del film “Minari” e con l’intervento del critico cinematografico, Andrea Chimento.