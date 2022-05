Nuovi cardinali: la gioia dei vescovi brasiliani per la scelta di dom Steiner e dom Costa

La Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb), in una nota, si dice “felice della scelta del Santo Padre di far entrare nel collegio cardinalizio dom Leonardo Ulrich Steiner, arcivescovo di Manaus, e dom Paulo Cezar Costa, arcivescovo di Brasilia. Saluta i due nuovi cardinali brasiliani e prega il buon Dio di riempirli della forza necessaria per la missione che hanno ricevuto oggi”.

Secondo la Cnbb, “la convocazione del Concistoro nella solennità dell’Ascensione del Signore è un forte appello a tutti i battezzati e battezzate a intraprendere con impegno la missione di annunciare la Buona Novella del Vangelo, operando instancabilmente per il Regno di Dio. La comunione del Collegio cardinalizio, vissuta attorno al Successore di Pietro, incoraggia la Chiesa a realizzare continuamente la comunione in tutte le sue istanze, diventando una Chiesa sempre più solidale e sinodale, capace di ‘ascoltare con il cuore’ il grido di chi soffre, a parlare con saggezza e insegnare con amore”.