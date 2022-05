Diocesi: Lamezia Terme, domani in cattedrale il saluto a mons. Schillaci

In occasione della Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria, domani, martedì 31 maggio, la diocesi di Lamezia Terme saluterà mons. Giuseppe Schillaci ringraziando “il Signore per gli anni del ministero episcopale” del vescovo “nella nostra comunità”. Alle 18, in cattedrale, mons. Schillaci presiederà la concelebrazione eucaristica. “Per consentire a tutti i fedeli di unirsi alla preghiera – spiegano dalla diocesi lametina –, saranno allestiti due schermi all’interno della Chiesa e un maxischermo all’esterno in piazza D’Ippolito con possibilità di sedersi”. Sarà possibile seguirà anche la diretta della celebrazione, a cura dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali, su Esse Tv (ch 94 e ch 98) e sulla pagina Facebook della diocesi di Lamezia Terme. Mons. Schillaci farà l’ingresso in diocesi di Nicosia sabato 11 giugno mentre per sabato 9 luglio è in programma la presa di possesso canonico della diocesi di Lamezia Terme con l’inizio del ministero episcopale del vescovo Serafino Parisi.