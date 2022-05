Comunicazioni sociali: Natili Micheli (Cif), “preziosa è la capacità di ascoltare la società in questo tempo ferito”

“È appena trascorsa la Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, celebrata in tutte le diocesi del mondo come richiesto dal documento conciliare Inter Mirifica del 1963 per sensibilizzare sia gli operatori della comunicazione sociale che i destinatari della informazione, il cui fine precipuo è quello di esaltare lo splendore della verità e del bene”. Così Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile, all’indomani della solennità dell’Ascensione nella quale si è celebrata la 56ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali dedicata al tema “Ascoltare con l’orecchio del cuore”. Nel messaggio scritto dal Papa per la Giornata, evidenzia Natili Micheli, Francesco “sottolinea quanto preziosa sia la capacità di ascoltare la società in questo tempo ferito”.