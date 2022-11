Anno europeo della gioventù: domani a Bruxelles il quinto vertice Ue sull’istruzione. La parola ai giovani

Domani, 1° dicembre, si terrà a Bruxelles la quinta edizione dell’European Education Summit. Mariya Gabriel, commissaria per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, introdurrà l’evento, a cui parteciperanno la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il vicepresidente Margaritis Schinas, e il commissario per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen. Tra i partecipanti vi saranno anche ministri degli Stati membri, membri del Parlamento europeo, rappresentanti del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale, nonché parti sociali di tutta Europa. Nell’ambito dell’Anno europeo della gioventù 2022, il vertice sull’istruzione di quest’anno “consentirà a molti giovani di essere ascoltati nei dibattiti. I giovani di oggi sono il futuro dell’Unione europea – afferma un comunicato che annuncia l’evento – e svolgeranno un ruolo centrale nelle transizioni ecologica e digitale delle nostre società”. I giovani partecipanti “contribuiranno alle tavole rotonde sugli investimenti nell’istruzione inclusiva e di qualità in tutti gli Stati membri, sulle opportunità e sul potenziale di innovazione offerti dalla strategia per le università, nonché sul ruolo dell’istruzione e della formazione nello sviluppo delle conoscenze, degli atteggiamenti e valori. Parleranno anche di come contribuire alla transizione ecologica, nonché dell’impatto che le competenze digitali possono avere sugli studenti a diversi livelli del loro percorso di apprendimento e carriera professionale”.

Qui il programma e il sito dove seguire il summit.