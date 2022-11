Comunicazione: WeCa, oggi on line il tutorial “The Economy of Francesco il sì dei giovani a dare un’anima all’economia”

(Foto: WeCa)

“The Economy of Francesco il sì dei giovani a dare un’anima all’economia” è il titolo del tutorial WeCa in onda da stamattina sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici, il primo di questa stagione in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale.

Il tutorial, in lingua portoghese con sottotitoli in italiano, che vede protagonista Tainã Santana, giovane “EoF”, è dedicato a Economy of Francesco, processo voluto da Papa Francesco che solo nello scorso settembre, dopo due anni di eventi on line per via della pandemia, ha potuto celebrare il suo primo incontro in presenza. In Economy of Francesco i giovani sono chiamati a riportare “la voce della realtà, una profezia, che si concretizza non solo domani ma soprattutto oggi” per “dare un’anima all’economia”.

Nei sogni del Papa e di oltre mille giovani da tutto il mondo “un’economia di pace e non di guerra […], un’economia che non lascia indietro nessuno, per costruire una società in cui le pietre scartate dalla mentalità dominante diventano pietre angolari”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.

Nella quinta stagione dei tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.