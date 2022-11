Benin: Gmm, inaugurata la prima perforazione per l’acqua potabile 2022 nel villaggio di Tchakante

(Foto: Gruppo missionario Merano - Gmm)

È stata inaugurata la prima perforazione per l’acqua potabile completata fra quelle del programma acqua 2022 del Gruppo missionario “Un pozzo per la vita” Merano (Gmm) finanziato dalla Provincia autonoma di Bolzano e da benefattori privati. Si trova a Tchakante, villaggio a circa 65 km da N’Dali, nella regione del Borgou, nel Nord del Benin.

In funzione già da qualche settimana, l’occasione per la festa d’inaugurazione è stata offerta dalla visita di una delegazione del Gmm nel villaggio in cui vivono circa 800 persone, finora praticamente abbandonate a se stesse, senza energia elettrica e strutture pubbliche. Fino alla costruzione del “forage” non c’era nemmeno una fonte d’acqua potabile e le donne erano obbligate a percorrere tutti i giorni circa 6 chilometri per trovarne. Grazie alla disponibilità di acqua di buona qualità, ora, tutte le famiglie hanno il desiderio di coltivare degli orti, così da poter produrre ortaggi che miglioreranno l’alimentazione, in particolare dei bambini.

Il “forage”, costruito in collaborazione con la Caritas N’Dali, è dotato di pompa idraulica ad energia fotovoltaica e di una torre piezometrica con serbatoio sopraelevato.

Nel corso del 2022, sono sette le nuove perforazioni programmate in Benin, in collaborazione con le Caritas diocesane di Abomey, Parakou, N’dali e Natitingou e la Comunità “San Camillo de Lellis”.