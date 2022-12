Diocesi: Assisi, lunedì a Roma si presenta nuovo bando del Premio internazionale “Francesco d’Assisi e Carlo Acutis per un’economia della fraternità”

Un aiuto concreto ad avviare processi economici che nascono dal basso nel rispetto della persona, in un clima di fraternità e che siano d’esempio per la diffusione di un’economia fraterna, umana e solidale, così come auspicato dal Papa con “The Economy of Francesco”. Si poggia su queste basi il Premio internazionale “Francesco d’Assisi e Carlo Acutis per un’economia della fraternità”, istituito dalla Fondazione Santuario della Spogliazione della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e che riconosce al vincitore un sostegno di 50mila euro, un’icona con l’immagine di San Francesco e il beato Carlo Acutis e il foulard della spogliazione realizzato da Brunello Cucinelli.

“Con la premiazione passata di un progetto nelle Filippine realizzato da disabili che, grazie a questo aiuto, ora stanno lavorando e il riconoscimento dato a Farm of Francesco contro la desertificazione in agricoltura, presentato anche al Papa lo scorso settembre – spiega il vescovo, mons. Domenico Sorrentino – facciamo conoscere e sosteniamo un’economia diversa, solidale, fraterna ed equa”. Il premio e il relativo bando 2022-2023 saranno presentati lunedì 5 dicembre, alle ore 12, nella Sala Marconi di Radio Vaticana, in piazza Pia 3, a Roma. Interverranno mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, padre Giulio Albanese, missionario comboniano e membro della commissione valutativa del Premio, mons. Anthony Figueiredo, coordinatore del Premio, giovani del progetto Farm of Francesco.