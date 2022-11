Consiglio Ue: Kosovo più vicino all’Europa, avviato il percorso per l’esenzione dal visto

Gli ambasciatori degli Stati membri dell’Ue hanno approvato oggi il mandato negoziale del Consiglio su un regolamento relativo all’esenzione dal visto per i titolari di passaporti rilasciati dal Kosovo. Sulla base di tale mandato la presidenza avvierà i negoziati con il Parlamento europeo. “Oggi abbiamo compiuto un importante passo verso l’esenzione dal visto per il Kosovo e ora ci auguriamo di raggiungere rapidamente un accordo con il Parlamento europeo per tradurre in realtà questa promessa”, afferma Jan Lipavský, ministro ceco degli Affari esteri a nome del Consiglio Ue. “La liberalizzazione dei visti è stata resa possibile dagli sforzi del Kosovo volti a rafforzare i controlli alle frontiere, la gestione della migrazione e la sicurezza, e confidiamo che questa buona cooperazione non farà che intensificarsi in futuro”. Secondo il Consiglio “il Kosovo ha compiuto progressi significativi in tutti gli aspetti della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti, anche nei settori della sicurezza dei documenti, della gestione delle frontiere e della migrazione, dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza e dei diritti fondamentali relativi alla libera circolazione”.