Sport e solidarietà: Roma, sabato 3 dicembre un evento a favore die Programmi di accoglienza e sostegno familiare di Sos Villaggi dei Bambini in Italia

Gioco, divertimento e solidarietà. È questo il mix che scenderà in campo sabato 3 dicembre con il Padel Vip Celebrities, il torneo che vedrà sportivi e alcuni noti personaggi del mondo dello spettacolo sfidarsi in favore di Sos Villaggi dei Bambini. L’appuntamento è al Forum Sport Center di Roma (Via Cornelia, 493) dalle 9.30 alle 13.30.

L’iniziativa, promossa da “Armoniae Luxury Events”, ha una finalità solidale. Il ricavato, infatti, sarà destinato a supportare i Programmi di accoglienza e sostegno familiare che Sos Villaggi dei Bambini promuove in Italia.

Tra i personaggi noti che prenderanno parte al torneo figurano anche Andrea Lo Cicero, ex rugbista e oggi conduttore televisivo, e l’ex campione olimpionico di nuoto Massimiliano Rosolino.

Il contributo per assistere all’evento è di 5 euro o 10 euro con l’aggiunta di un panino e l’acqua. La partecipazione al torneo è, invece, riservata esclusivamente agli iscritti al Forum. In occasione del torneo sarà allestito anche uno stand con i gadget dell’organizzazione.