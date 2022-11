Austria: Carinzia, in Avvento torna la tradizione delle messe Rorate dell’aurora

In molte parrocchie della Carinzia resta molto viva la tradizione delle “Missae Rorate”, celebrate all’aurora nei giorni feriali dell’Avvento. Le celebrazioni si svolgono in attesa della Luce che illumina le chiese, che hanno il loro interno solitamente rischiarato solo dalle fiammelle delle candele. Le parrocchie di Klagenfurt, di Annabichl, Dom, St. Egid, St. Georgen, St. Hemma, St. Josef e St. Martin aprono le loro porte all’aurora per permettere ai fedeli di rinnovare la partecipazione a questi riti: le comunità invitano alle messe Rorate in una chiesa diversa durante il periodo dell’Avvento dal lunedì al sabato alle 6 del mattino. Il vescovo di Gurk-Klagenfurt, mons. Josef Marketz, celebrerà le messe Rorate per tre giovedì d’Avvento nella Bürgerspitalkirche (Chiesa dell’ospedale pubblico) di Klagenfurt, il 1°, l’8 e il 22 dicembre. La musica per queste celebrazioni dell’Avvento sarà assicurata dal maestro di cappella della cattedrale, Thomas Wasserfaller. Anche sabato 3 dicembre mons. Marketz celebrerà un’altra messa rorata, alle 6 del mattino nella parrocchia di Markt Griffen, insieme con i cresimandi della parrocchia. La tradizione delle messe Rorarte prende spunto dall’incipit in latino dell’antifona d’ingresso della IV domenica d’Avvento: “Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum. Aperiatur terra et germinet Salvatorem” (Stillate cieli dall’alto, le nubi facciano piovere il Giusto; si apra la terra e germogli il Salvatore – Is 45,8). Le rorate erano messe votive in onore della Beata Vergine Maria fino al rinnovamento liturgico successivo al Concilio Vaticano II. Ma la tradizione non è andata persa, e non solo in Austria molti gruppi comunitari stanno riscoprendo le messe dell’aurora in periodo d’Avvento.