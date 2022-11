Papa Francesco: udienza, assiste ad un’esibizione di artisti del Circo del Kenya

(Foto Vatican Media/SIR)

Fuori programma oggi in piazza San Pietro. Prima dei saluti che come di consueto concludono l’udienza generale del mercoledì cinque artisti del Circo del Kenya si sono esibiti davanti al Papa, compiendo esercizi acrobatici vestiti in un impeccabile completo con camicia bianca, giacca, pantaloni e cravatta nera. Al suono di brani della colonna sonora del film “Blues brothers”, hanno eseguito diverse figure di equilibro, anche con l’ausilio della corda. Francesco ha seguito con attenzione i loro numeri, applaudendo a più riprese, sorridente e divertito. Poi i cinque artisti, chiamati dallo stesso Santo Padre, sono saliti sul palco, indossando il cappello nero, e hanno salutato il Papa, che ha posato per una foto insieme a loro.