Irc: Messina, oggi al via all’Istituto teologico San Tommaso il XXIV corso nazionale per gli insegnanti

Si apre oggi presso l’Istituto teologico San Tommaso di Messina il XXIV corso nazionale per gli insegnanti di religione cattolica, approvato dal “Servizio nazionale per l’insegnamento della religione cattolica” della Cei e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione della Repubblica Italiana. Il corso è coordinato da don Antonino Romano e dall’équipe del Centro di pedagogia religiosa. I partecipanti sono circa un centinaio e provengono da varie parte d’Italia e della diocesi di Messina.

Il XXIV corso, in conformità con le direttive emanate dal Ministero dell’Istruzione, è finalizzato all’aggiornamento professionale degli insegnanti di religione cattolica.

L’ambito di aggiornamento del presente XXIV corso concerne il rapporto tra “Flipped classroom e Irc”. L’esigenza dell’aggiornamento professionale, in questo caso, ha stimolato anche il ripensamento dei modelli didattici e, in generale, della formazione religiosa nella scuola italiana. Il programma del corso coniuga queste due esigenze teorico-pratiche attraverso le quattro sessioni di conferenze e di laboratori metodologici. Però, come ricorda nella sua lettera ai corsisti, il responsabile del Servizio Irc della Cei, Ernesto Diaco, è centrale nel compito formativo il posto della persona in formazione, perché cristianesimo e umanesimo, come afferma Papa Francesco, sono inscindibili.

In particolare, i corsisti si eserciteranno nella comprensione del “metodo flipped classroom”; nel ripensamento globale della didattica Irc in prospettiva di flipped classroom per l’Irc; nella gestione della didattica in queste competenze; nella valutazione didattica e autovalutazione delle proprie abilità in questa nuova didattica disciplinare.