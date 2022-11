Formazione giornalisti: Odg e Ucsi Sicilia, il 5 dicembre un seminario a Catania sulla “nave di Gela”

La terza edizione del “Comunicare il fatto storico” approda a Catania, dopo l’esordio di Gela, con un seminario destinato alla formazione dei giornalisti e aperto al pubblico, che si svolgerà lunedì 5 dicembre. Il corso è promosso dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia e dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e organizzato dall’Ucsi Sicilia.

“Il Progetto di formazione avviato nel 2017 dall’Ucsi Sicilia, Unione cattolica stampa italiana in collaborazione con l’Odg di Sicilia – ha detto il consulente ecclesiastico di Ucsi Sicilia, don Paolo Buttiglieri, responsabile del progetto – si propone di offrire strumenti utili ai giornalisti al fine di una comunicazione efficace degli eventi storici. Incontrare il territorio significa, innanzitutto, scandagliare le antiche radici storiche per comunicare, ovvero mettere in relazione passato e presente, al fine di costruire un futuro sostenibile, alla stregua delle glorie del passato”.

La sessione sul tema “La nave di Gela – scandagliare il passato glorioso dell’antica colonia greca. I giornalisti incontrano il territorio” si svolgerà dalle 9 fino alle 13 presso la Fondazione Ymca Italia, in viale Kennedy 10, lidi Playa, Catania. Si parlerà della “nave di Gela”, reperto unico che testimonia i movimenti di navigazione commerciale nel bacino del Mediterraneo nella preistoria e nella protostoria e il prestigio della colonia rivierasca. Oltre a don Buttiglieri interverranno l’archeologa Rosalba Panvini, già soprintendente ai Beni culturali e ambientali di Caltanissetta; Salvatore Di Salvo, segretario nazionale dell’Ucsi e tesoriere regionale Odg Sicilia; Lucio Greco, sindaco di Gela; Giuseppe Adernò, presidente provinciale Ucsi e Ucim di Catania.