Diocesi: Pavia, al via domani la “Lectio Ecumenica”

Nel solco dell’anno agostiniano le Chiese cristiane presenti a Pavia si ritroveranno, una volta al mese, a riflettere e pregare insieme sulla Parola di Dio. Lo faranno con la “Lectio Ecumenica 2022-23” dedicata alla Lettera di San Paolo ai Romani. Il primo incontro è in programma domani, giovedì 1° dicembre, alle 18 nella basilica di San Pietro in Ciel d’oro a Pavia. Dopo l’introduzione di don Michele Mosa, delegato diocesano per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso, spazio al dialogo a due voci con padre Ambrosios Pirotta, parroco della parrocchia di S. Ambrogio in Pavia dell’arcidiocesi ortodossa d’Italia, e il padre agostiniano Milan Hermanovsky.