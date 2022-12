Diocesi: Fano, sabato al Centro pastorale è in programma il “pranzo della bontà” a favore di “Crescere sogni”

Il “pranzo della bontà”. Sabato 3 dicembre, alle ore 12.30 al Centro pastorale diocesano di fano, è in programma il pranzo di beneficenza a favore di “Crescere sogni” grazie alla squadra di chef della Mensa SOS-tengo. Il progetto “Crescere sogni” ha come obiettivo quello di contribuire a migliorare la condizione e la qualità di vita dei ragazzi e delle ragazze tra i 6 e i 17 anni, in condizione di fragilità e maggiormente suscettibili di abbandono scolastico e ritiro sociale, e delle loro famiglie nel territorio della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola. Inoltre, il progetto gode anche del sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Fano che raddoppierà quanto sarà raccolto entro il 31 dicembre 2022.

Info su www.retedeldono.it.