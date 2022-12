Diocesi: Sassari, lunedì 5 dicembre l’arcivescovo Saba consegna il Messaggio alla Città per la solennità di San Nicola

Lunedì 5 dicembre la sala conferenze della Fondazione di Sardegna, in via Carlo Alberto n. 7 a Sassari, ospiterà la tradizionale consegna del Messaggio alla Città e al territorio da parte dell’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba, in occasione della solennità di San Nicola. L’appuntamento è promosso dalla Fondazione Accademia Casa di popoli, culture e religioni, in collaborazione con l’arcidiocesi di Sassari. Il programma prevede una tavola rotonda incentrata sul tema “Generatori di futuro per la città di Sassari e per il territorio – Un dialogo tra generazioni”. A introdurre e moderare la serata sarà Sergio Porcu, vicepresidente della Fondazione Accademia. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus e la consegna del messaggio alla città interverranno Luigi Berlinguer, Arturo Parisi , Giuseppe Pisanu, Mario Segni e gli imprenditori Pasquale Taula e Mara Boni. Le riflessioni finali e le conclusioni saranno affidate all’arcivescovo Gian Franco Saba.