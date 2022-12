Internet: “vatican.va temporaneamente inaccessibile, accertamenti tecnici per tentativi anomali di accesso al sito”

“Resta temporaneamente inaccessibile il sito internet vatican.va. Sono in corso accertamenti tecnici per via di tentativi anomali di accesso al sito”. È quanto fa sapere la sala stampa vaticana, dopo che fin da questo pomeriggio tutti i siti vaticani sono risultati “off line”, cioè inaccessibili da qualsiasi device, dal computer al cellulare, salvo poi riprendere lentamente e gradatamente a funzionare con il passare delle ore. Tutti, tranne il sito ufficiale della Santa Sede, ora oggetto appunto di “accertamenti tecnici per via di tentativi anomali di accesso al sito”.