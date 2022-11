Papa Francesco: a card. Petrocchi, “sono felice di essere venuto a L’Aquila. Porta a tutti la mia benedizione”

L’arcivescovo di L’Aquila, il card. Giuseppe Petrocchi, ricevuto in udienza privata dal Santo Padre nel Palazzo apostolico, lo scorso 24 novembre, ha salutato Papa Francesco esprimendo l’immensa gioia della Chiesa e della Città di L’Aquila – definita dal Pontefice “Capitale del Perdono” – per la sua visita pastorale, che è stata una grazia di incalcolabile portata. Lo rende noto oggi la diocesi.

“È vivissima la gratitudine dei fedeli e l’entusiasmo della gente abruzzese – ha detto il porporato a Papa Francesco – per questo incontro con il Successore di Pietro, che segna una tappa epocale nella storia del nostro territorio”.

Il card. Petrocchi ha anche ringraziato il Pontefice per aver prolungato, con l’Anno della Misericordia, la Perdonanza Celestiniana fino al 28 agosto 2023.

Il Santo Padre rispondendo al card. Petrocchi, con un sorriso paterno e cordiale, ha detto: “Sono felice di essere venuto a L’Aquila. Porta a tutti la mia benedizione!”.