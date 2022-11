Carceri: Caritas Siracusa, in dieci hanno aderito al progetto “AffidaTi”

Sono dieci le persone che hanno aderito al progetto “AffidaTi e mettiti alla prova con senso di comunità”, un’iniziativa alternativa alla misura cautelare in carcere. Il progetto è promosso dalla Caritas di Siracusa, dall’Ufficio di esecuzione penale esterna di Siracusa del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dall’associazione Massimiliano Kolbe.

Un corso di formazione e di sostegno personale, ma anche un’attività pratica per dare un segno concreto alla comunità e rimediare al danno creato. Un gesto concreto di giustizia riparativa. Il progetto ed i risultati ottenuti saranno presentati giovedì 1° dicembre, alle 11, nell’aula magna dell’Istituto comprensivo “Nino Martoglio” (via Mons. Caracciolo a Siracusa). Saranno presenti il direttore della Caritas diocesana, don Marco Tarascio; il direttore dell’Ufficio di esecuzione penale esterna di Siracusa Stefano Papa; la dirigente dell’Istituto Clelia Celisi.