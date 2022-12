Corridoi umanitari: 114 rifugiati da Libia accolti a Fiumicino. Piantedosi (min. Interno), “orgoglioso dell’esperienza italiana, il Governo la rinnova e la rilancia”

Sono atterrati nel pomeriggio di oggi all’aeroporto di Fiumicino, grazie a un’operazione di evacuazione umanitaria, 114 rifugiati e richiedenti asilo provenienti dalla Libia. Ad accogliere le persone, tra gli altri, Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Chiara Cardoletti per l’Unhcr, Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, e Daniele Garrone, presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia.

“Benvenuti nel nostro Paese”, ha affermato Piantedosi, aggiungendo che “siamo qui per testimoniare il nostro orgoglio come Italia: quella dei corridoi e delle evacuazioni umanitarie è una esperienza unica, di cui siamo fieri perché ben si coniuga con l’integrazione, attraverso una filiera di istituzioni dedicate all’accoglienza”. Il titolare del Viminale ha sottolineato che “il Governo italiano plaude a questa esperienza, la conferma, la rinnova e la rilancia per il futuro. Vogliamo continuare a vivere l’orgoglio di contribuire a progetti come questo, per aiutare chi ha bisogno a fuggire dall’orrore”.