Diocesi: Bolzano-Bressanone, sabato una cerimonia per i 50 anni dei Consigli pastorali parrocchiali

Esattamente 50 anni fa, il 3 dicembre 1972, venivano eletti nella diocesi di Bolzano-Bressanone i primi Consigli pastorali parrocchiali (Cpp), una novità storica in attuazione del Concilio Vaticano II e del Sinodo diocesano allora in corso. “La consultazione offrì ai laici – uomini e donne – una nuova possibilità di contribuire alla gestione della vita nella propria parrocchia. Oggi, 50 anni dopo, i Cpp sono una presenza imprescindibile in ogni parrocchia e vedono impegnati attivamente circa 3000 donne e uomini”, si legge in una nota della diocesi.

Sabato 3 dicembre 2022 la diocesi altoatesina celebra i 50 anni dei Cpp con una cerimonia dalle 9.30 nell’Accademia Cusanus a Bressanone. Il momento di festa vuole essere un’occasione per valorizzare l’impegno quotidiano dei Consigli parrocchiali e guardare insieme al futuro. Tra gli interventi, quelli del vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, del presidente della Provincia Arno Kompatscher e le relazioni di don Marco Saiani, già vicario generale dell’arcidiocesi di Trento, e di Harald Fleißner (Ufficio pastorale della diocesi di Innsbruck) sul tema “I Consigli pastorali parrocchiali: ieri, oggi e domani”.

La cerimonia prevede anche il conferimento di onorificenze a persone da tempo impegnate nei Cpp, tra cui 11 attive nell’organismo dalla prima elezione di cinquant’anni fa.