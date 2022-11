Papa Francesco: accetta rinuncia di padre Guerrero “per motivi personali” e nomina prefetto della Segreteria per l’Economia Maximino Caballero Ledo

Il Papa ha accettato la rinuncia all’incarico di prefetto della Segreteria per l’Economia della Santa Sede presentata da padre Juan Antonio Guerrero Alves, “per motivi personali”, e ha nominato prefetto della Segreteria per l’Economia Maximino Caballero Ledo, attualmente segretario generale. Lo rende noto oggi la Sala Stampa della Santa Sede, precisando che tale rinuncia avrà effetto a partire da domani, 1° dicembre. Il Papa – si legge inoltre nella nomina – “ringrazia vivamente padre Guerrero per la dedizione mostrata nel servizio prestato alla Santa Sede. Il Padre Guerrero è riuscito a sistemare per bene l’economia, è stato un lavoro forte e impegnativo che ha portato tanti frutti. Il Santo Padre gli assicura la sua preghiera”.