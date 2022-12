Persone con disabilità: Sorso, venerdì 2 dicembre la marcia “Io valgo”

Venerdì 2 dicembre 2022 la cooperativa sociale “San Damiano”, in collaborazione con la Comunità Papa Giovanni XXIII, organizza a Sorso (Ss) la marcia “Io Valgo”, manifestazione nata per sensibilizzare la cittadinanza e i giovani in vista della “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità’’, indetta dall’Onu per il 3 dicembre di ogni anno con l’obiettivo di riconoscere la disabilità come facente parte della diversità umana, promuovendo un pensiero che porti a rivedere gli stili di vita, le opinioni e i modelli sociali in materia di disabilità, con l’introduzione di principi di non discriminazione, pari opportunità, autonomia, indipendenza e inclusione. Il ritrovo è previsto per le ore 9 in Via Tirso 8 a Sorso, nel piazzale interno delle scuole elementari di Santa Maria. La marcia proseguirà spostandosi in Piazza Cappuccini, Piazza San Pantaleo, Piazza della Stazione. Quinta e ultima sosta il Parco di Via Europa. Tutte le tappe fanno riferimento a un articolo della convenzione Onu, sono previste testimonianze, interviste e interventi musicali: la marcia, infatti, coinvolgerà studenti e personale dell’Istituto comprensivo di Sorso, istituzioni, associazioni e movimenti del territorio.

La marcia “Io Valgo” promuove e rilancia la raccolta fondi “Metti il tuo mattone in questa impresa”, volta ad aiutare la cooperativa San Damiano che da oltre venti anni promuove e realizza nel territorio un approccio nuovo alla disabilità affinché non resti confinata all’interno di strutture ma vada nella direzione del pieno riconoscimento dell’altro come dono e motore di un cambiamento che riguarda tutti, a concludere l’ultima fase dei lavori di ristrutturazione del suo centro diurno e l’acquisto degli arredi per l’inaugurazione del centro prevista per il 27 gennaio 2023.