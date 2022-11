Belgio: Rapporto annuale della Chiesa cattolica, 5.237 persone nel 2021 hanno presentato una domanda di “cancellazione” dal registro dei battesimi

5.237 persone in Belgio nel 2021 hanno presentato una domanda di “cancellazione” dal registro dei battesimi. È uno dei dati che emerge dal quinto Rapporto annuale della Chiesa cattolica in Belgio che è stato pubblicato oggi dalla conferenza episcopale belga. A motivazione di questa scelta, nel Rapporto si legge: “La Congregazione per la Dottrina della Fede non ammette la benedizione delle coppie ‘omosessuali’. Il caso ha suscitato una significativa attenzione da parte dei media. Ciò può in parte spiegare il proliferare delle richieste di cancellazione dal registro dei battesimi. I vescovi del Belgio invitano i fedeli del Paese a lavorare per favorire un clima di rispetto, riconoscimento e integrazione”. A causa della crisi sanitaria, il precedente Rapporto annuale non includeva i dati relativi alla pratica religiosa. Quest’anno, questi dati vengono pubblicati anche se durante la prima metà del 2021 erano ancora in vigore misure restrittive per gli assembramenti fisici. Il Rapporto evidenzia comunque che, dopo il 2020, queste cifre sono nuovamente aumentate (36.834 battesimi, 35.783 cresime, ecc.). “Tuttavia – si legge nel comunicato diffuso oggi dalla Conferenza episcopale belga – sono ancora lontani da quelli del 2019”. Dal Rapporto emerge anche che nel 2021 sono state soppresse dal culto 35 chiese (per un totale di 109 chiese negli ultimi 4 anni). Dal 2010, 27 chiese sono state interamente trasferite anche ad altre denominazioni cristiane (principalmente ortodosse). Se dunque da una parte è inevitabile un calo di frequenza, dall’altra il Rapporto testimonia l’impegno che diocesi e parrocchie stanno facendo per rinnovarsi. Fortemente seguita, per esempio, è l’offerta digitale. Prieenchemin.org, il podcast quotidiano di preghiera biblica offerto dai gesuiti, è ascoltato quotidianamente da 40.000 ascoltatori e i domenicani, con il loro ‘Dominicains.tv’, hanno avuto 525.748 visualizzazioni nel 2021. Cathobel, il sito della Chiesa cattolica di lingua francese Belgio, ha avuto 55.000 visitatori al mese. Alcune chiese si sono poi dotate di un uso condiviso (ad esempio con una parte che funge da biblioteca) e centinaia di altre hanno un uso multifunzionale (ad esempio per concerti). Un altro dato distintivo della Chiesa cattolica in Belgio è la sua innegabile diversità. Nel Paese ci sono circa 150 comunità cattoliche di lingua straniera (16 polacche, 14 filippine, 8 ucraine, 5 vietnamite, ecc.) e il 20% di sacerdoti, diaconi e assistenti parrocchiali è di origine straniera (178 congolesi, 42 francesi, 14 indiani).